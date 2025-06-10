Жителька Полтавщини отримала вирок за напад на військовослужбовця ТЦК

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Згідно з висновком судово-медичної експертизи, удар спричинив легкі тілесні ушкодження. Жінка не заперечувала своєї провини, хоча у вчиненому не розкаялась

4 червня Карлівський районний суд Полтавської області виніс вирок жінці, яка вдарила представника територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Про це стало відомо з рішення суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі досудових рішень.

Інцидент стався 16 вересня 2024 року у Карлівському районі. Військовослужбовці ТЦК проводили оповіщення та вручення повісток. У цей час жінка дізналась, що представники ТЦК зупинили батька її дітей, — і, за її словами, прийшла на місце вже на емоціях і вдарила одного з них в обличчя. Це підтвердив потерпілий у суді.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, удар спричинив легкі тілесні ушкодження. Жінка не заперечувала своєї провини, хоча у вчиненому не розкаялась.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — умисне спричинення легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю. Жінка отримала 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Втім, від реального відбування покарання її звільнили, встановивши іспитовий строк — 1 рік і 6 місяців.

У цей час обвинувачена зобов’язана регулярно з’являтись у пробаційний орган, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не залишати межі країни без дозволу. Також вона має публічно або іншим способом перепросити перед потерпілим.

Нагадаємо, в Автозаводському райсуді Кременчука обрали запобіжний захід двом чоловікам, які у травні напали на військовослужбовців ТЦК та побили їм машину.