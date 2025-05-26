У Кременчуці цивільні напали на військовослужбовців ТЦК та побили машину: їх затримали правоохоронці

Учора, 25 березня, у Кременчуці цивільні напали на військовослужбовців територіального центру комплектування. Відео з місце події публікували очевидці у соцмережах.

На кадрах видно, що двоє чоловіків почали бити машину військовослужбовців ногами та молотком.

Сьогодні, 26 травня, подію прокоментували у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

За їх інформацією, військовослужбовці ТЦК проводили заходи з оповіщення, коли на них напали семеро чоловіків. Нападники застосували перцевий балончик та травматичний пістолет, при цьому пошкодивши службовий автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Протягом доби особи двох нападників встановили — їх затримали та взяли під варту. Нині тривають оперативні заходи щодо пошуку решти.

У пресслужбі також додають, що до поліції направили звернення, аби відносно нападників порушили кримінальне провадження за ст. 114 і 296 Кримінального кодексу України.

Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство, — додають у ТЦК.

Нагадаємо, що у березні житель Кременчука вистрілив у військового Кременчуцького районного ТЦК та СП і поранив його в ногу.