У Кременчуці презентували збірку «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий»

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У неділю, 25 травня, у читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація збірки «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий».

На захід зібралися автори збірки та шанувальники якісної сучасної літератури.

— Четвертий рік війни — четверта збірка. Коли ми, за ініціативою очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини, Володимира Шевченка, започатковували цей проєкт, ніхто й гадки не мав, що він стане таким довгим і матиме продовження у вигляді другої, третьої книги. Сьогодні ми презентуємо четверту книгу цього проєкту. Дуже хочеться, щоб вона стала останньою, — розпочала презентацію співавторка збірки, ведуча вечора Тетяна Булат.

До збірки увійшли твори 29 талановитих авторів, серед яких не тільки спілчани Творчої спілки журналістів, а й ті, хто сьогодні вимушений переїхати зі свого дому у пошуках кращої долі через війну. Всі вони розповіли на сторінках книги свої історії.

— Ця збірка унікальна. Вона найцікавіша за усі попередні. Можливо тому, що її наповнення — то різні форми, теми, сюжетні твори, сповнені неординарних ідей. Це і поезія, і проза, і волонтерська діяльність, і фантастичні оповідання, — підкреслив у своєму виступі Володимир Шевченко.

Протягом заходу всі охочі автори знайомили присутніх зі своїми творами: читали вірші, уривки оповідань, розповідали, як зароджувалися сюжети.

Приємним сюрпризом для присутніх став виступ дітей — вихованців талановитої режисерки Тетяни Широкої, яка також є співавторкою збірки.

— Дві години пролетіли, як одна мить. І хоч тема заходу й майже всі твори в збірці пов’язані із війною, відчувається, що у всіх нас є надія, всі ми прагнемо миру, всі віримо в нашу Перемогу. Щиро дякую організаторам за чудовий захід й авторам за щирість, яку вони передали у своїх творах, — поділилася враженнями пані Ольга, яка була присутня на заході.