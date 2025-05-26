У Кременчуці презентували збірку «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий»

У неділю, 25 травня, у читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація збірки «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий».
На захід зібралися автори збірки та шанувальники якісної сучасної літератури.
— Четвертий рік війни — четверта збірка. Коли ми, за ініціативою очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини, Володимира Шевченка, започатковували цей проєкт, ніхто й гадки не мав, що він стане таким довгим і матиме продовження у вигляді другої, третьої книги. Сьогодні ми презентуємо четверту книгу цього проєкту. Дуже хочеться, щоб вона стала останньою, — розпочала презентацію співавторка збірки, ведуча вечора Тетяна Булат.
До збірки увійшли твори 29 талановитих авторів, серед яких не тільки спілчани Творчої спілки журналістів, а й ті, хто сьогодні вимушений переїхати зі свого дому у пошуках кращої долі через війну. Всі вони розповіли на сторінках книги свої історії.
Протягом заходу всі охочі автори знайомили присутніх зі своїми творами: читали вірші, уривки оповідань, розповідали, як зароджувалися сюжети.
Приємним сюрпризом для присутніх став виступ дітей — вихованців талановитої режисерки Тетяни Широкої, яка також є співавторкою збірки.
Нагадаємо, у 2023 році у кременчуцькій міській художній галереї презентували збірку про війну «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий».
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