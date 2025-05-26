На попередньому тижні у Кременчуці народилися 30 малюків

За попередній тиждень, із 19 до 25 травня, у Кременчуці на світ з’явилися 30 немовлят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Цього разу серед новонароджених лідирують хлопчики: їх народилося 18, а дівчаток 12.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 25 дітей — 14 хлопчиків та 11 дівчаток. Ще 5 малюків — 4 хлопчики та 1 дівчинка — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 12 до 18 травня, у Кременчуці на світ з’явилися 22 дитини.
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