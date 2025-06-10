Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Василем Дев'ятисильним

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 49

Завтра, 11 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Василя Дев’ятисильного. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий воїн — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 2 — загинув 29 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у середу, 11 травня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Василя Дев’ятисильного.