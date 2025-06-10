Протягом останніх днів на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися дві лісові пожежі. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.
Так перша пожежа сталася 9 червня у Лютенському лісництві — внаслідок падіння уламків безпілотника загорілася лісова підстилка. Пожежа розширилася на площу 0,9 га, проте лісівникам із Гадяцького надлісництва вдалося її локалізувати та загасити.
Горів ліс внаслідок обстрілів і цієї ночі, 10 червня — у кількох місцях Новосанжарського лісництва сталися пожежі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників. Помітили вогонь близько 2.30, а загасити вдалося ближче до 06.00. Пожежа охопила 6,5 га території. До її ліквідації задіяли лісівників та надзвичайників разом із пожежною технікою.
У лісництві також додають: від початку року на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися 4 лісові пожежі загальною площею 8,4 га.
Нагадаємо, на початку червня лісова пожежа сталася і у Кременчуцькому районі.
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