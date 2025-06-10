Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися дві лісові пожежі

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 155

 

Спалахнули пожежі внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників

Протягом останніх днів на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися дві лісові пожежі. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Так перша пожежа сталася 9 червня у Лютенському лісництві — внаслідок падіння уламків безпілотника загорілася лісова підстилка. Пожежа розширилася на площу 0,9 га, проте лісівникам із Гадяцького надлісництва вдалося її локалізувати та загасити.

 

Горів ліс внаслідок обстрілів і цієї ночі, 10 червня — у кількох місцях Новосанжарського лісництва сталися пожежі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників. Помітили вогонь близько 2.30, а загасити вдалося ближче до 06.00. Пожежа охопила 6,5 га території. До її ліквідації задіяли лісівників та надзвичайників разом із пожежною технікою.

 

У лісництві також додають: від початку року на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися 4 лісові пожежі загальною площею 8,4 га.

Нагадаємо, на початку червня лісова пожежа сталася і у Кременчуцькому районі.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: ліс пожежа обстріли
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх