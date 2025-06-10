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Кременчук, Спорт

У травні 12 спортсменів Кременчука та району отримали нові спортивні розряди

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 113

 

Нові розряди отримали спортсмени із різних видів спорту

У травні 12 спортсменів із Кременчука та району отримали нові спортивні розряди. Про це йдеться у наказі Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації.

Розряди кандидатів у майстри спорту з армреслінгу отримали четверо вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у Козельщинській громаді — це Станіслав Єфименко, Каріна Мокра, Дмитро Єременко та Марія Дуганець. Ще один спортсмен із Козельщинської громади, Сергій Балабей, став кандидатом у майстри спорту із настільного тенісу.

Ще двоє кандидатів у майстри спорту з греко-римської боротьби тепер навчаються у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. І. Піддубного — це Данііл Заєць та Дмитро Дуб.

 

Владислав Ткаченко із Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1 став кандидатом у майстри спорту із велосипедного спорту. Звання кандидата у майстри спорту із дзюдо отримав Сергій Заболотній зі спортивного клубу «Кремінь Дзюдо». 

Також трьом спортсменам присвоїли І (Перший) спортивний розряд: Назар Гора із Глобинської громади — з вільної боротьби та Олександр Пашко і Єлизавета Герсдорф зі спортивного клубу «Кремінь Дзюдо» — із дзюдо відповідно.

Нагадаємо, у квітні нові спортивні розряди отримали 15 спортсменів із Кременчука та району.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: спорт кандидат у майстри спорту спортивний розряд
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