У травні 12 спортсменів Кременчука та району отримали нові спортивні розряди

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У травні 12 спортсменів із Кременчука та району отримали нові спортивні розряди. Про це йдеться у наказі Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації.

Розряди кандидатів у майстри спорту з армреслінгу отримали четверо вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у Козельщинській громаді — це Станіслав Єфименко, Каріна Мокра, Дмитро Єременко та Марія Дуганець. Ще один спортсмен із Козельщинської громади, Сергій Балабей, став кандидатом у майстри спорту із настільного тенісу.

Ще двоє кандидатів у майстри спорту з греко-римської боротьби тепер навчаються у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. І. Піддубного — це Данііл Заєць та Дмитро Дуб.

Владислав Ткаченко із Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1 став кандидатом у майстри спорту із велосипедного спорту. Звання кандидата у майстри спорту із дзюдо отримав Сергій Заболотній зі спортивного клубу «Кремінь Дзюдо».

Також трьом спортсменам присвоїли І (Перший) спортивний розряд: Назар Гора із Глобинської громади — з вільної боротьби та Олександр Пашко і Єлизавета Герсдорф зі спортивного клубу «Кремінь Дзюдо» — із дзюдо відповідно.

Нагадаємо, у квітні нові спортивні розряди отримали 15 спортсменів із Кременчука та району.