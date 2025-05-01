У квітні 15 спортсменів із Кременчука та району отримали нові спортивні розряди

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У квітні 15 спортсменам із Кременчука та району присвоїли нові розряди. Відповідний наказ Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації опублікований на сайті.

Розряди кандидата у майстри спорту з боксу отримали Ярослав Хохлач, вихованець Кременчуцької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу.

Кандидатами у майстри спорту з греко-римської боротьби стали двоє учнів Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного — Тарас Пидюра та Владислав Комарцев.

Побільшало у Кременчуці й кандидатів у майстри спорту з кікбоксингу:

Єгор Бугрименко, вихованець Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 отримав звання КМС із кікбоксингу ІСКА;

Андрій Кучеренко, вихованець спортивної школи «Авангард» — із кікбоксингу WAKO.

Крім того, І (Перший) спортивний розряд з армреслінгу присвоїли 6 вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи у Козельщинській громаді — Назарові Доленку, Марії Дуганець, Станіславу Єфименку, Ользі Мордик, Данилові Івасюку та Михайлу Корецькому.

Також I (Перший) спортивний розряд із кікбоксингу WAKO отримав вихованець спортивної школи «Авангард» Кирило Жернаков, а з тхеквондо — двоє вихованців Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької школи імені Кисельова, Артем Джавахішвілі та Олександра Якобчук.

Нагадаємо, у березні чотирьом спортсменам із Кременчука та двом із Горішніх Плавнів присвоїли нові розряди.