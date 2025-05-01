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Кременчук, Гроші

КТУ замовляє вантажне авто за майже 2 млн грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 288

Авто мають доставити до 1 вересня

Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана замовляє вантажний автомобіль Opel Vivaro Crew Cab L3. Очікувана вартість — 1 млн 757 тис. 800 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що машина має бути новою, випущеною не раніше 2025 року. Авто мають доставити до 1 вересня. 

Нині на сайті оприлюднено пропозицію від єдиного учасника торгів — товариства з обмеженою відповідальністю «Віді Адванс». Компанія запропонувала машину на 4 грн дешевше від очікуваної вартості замовника.

У документах вказується, що «Віді Адванс» є офіційним дилером OPEL. За даними YouControl, компанію зареєстрували у 2014 році в Київській області. Директором є Олександр Жук, а засновниками — ТОВ «Віді Алея» та ТОВ «Віді Груп». Кінцевим бенефіціаром вказаний Віталій Джуринський. 

На сайті OPEL вказано, що станом на кінець 2024-го ціна машини такої ж моделі складала 1 млн 689 тисяч 700 гривень.

Нагадаємо, «Муніципальна варта» придбала нові Volkswagen за майже 2 млн грн.

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Автор: Телеграф Джерело фото: opel.ua
Теги: КТУ
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