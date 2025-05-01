КТУ замовляє вантажне авто за майже 2 млн грн

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Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана замовляє вантажний автомобіль Opel Vivaro Crew Cab L3. Очікувана вартість — 1 млн 757 тис. 800 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що машина має бути новою, випущеною не раніше 2025 року. Авто мають доставити до 1 вересня.

Нині на сайті оприлюднено пропозицію від єдиного учасника торгів — товариства з обмеженою відповідальністю «Віді Адванс». Компанія запропонувала машину на 4 грн дешевше від очікуваної вартості замовника.

У документах вказується, що «Віді Адванс» є офіційним дилером OPEL. За даними YouControl, компанію зареєстрували у 2014 році в Київській області. Директором є Олександр Жук, а засновниками — ТОВ «Віді Алея» та ТОВ «Віді Груп». Кінцевим бенефіціаром вказаний Віталій Джуринський.

На сайті OPEL вказано, що станом на кінець 2024-го ціна машини такої ж моделі складала 1 млн 689 тисяч 700 гривень.

Нагадаємо, «Муніципальна варта» придбала нові Volkswagen за майже 2 млн грн.