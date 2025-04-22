Стало відомо, у кого «Муніципальна варта» може придбати нові Volkswagen за майже 2 млн грн

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 0

Кременчуцьке комунальне підприємство «Муніципальна варта» замовляє два нові Volkswagen ID UNYX PRO через систему Prozorro. Нині на сторінці закупівлі оприлюднено оголошення про намір укласти договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Електри4ка-Північ» за 1 млн 928 тисяч гривень.

Різниця між очікуваною вартістю замовника і пропозицією учасника складає 2 тисячі гривень. Кожна машина від «Електри4ка-Північ» вартує 964 тисяч гривень.

В обґрунтуванні до закупівлі «Муніципальна варта» пояснила, що нині їх співробітники, зокрема групи швидкого реагування, пересуваються по місту авто 2018 року випуску, що «знаходяться в незадовільному технічному стані та потребують ремонту через значний знос».

Машини мають доставити до 1 вересня.

ТОВ «Електри4ка-Північ», за даними Clarity Project, зареєстроване у Дніпрі 2023 року. Компанією керує Олександр Гавреш, він є одним із кінцевих бенефіціарів. Інші — Сергій Гавреш та Микола Карпов, а засновником вказано ТОВ «ЮСА АВТО-ТРЕЙД». За час існування компанія має 2 підписані договори з державними замовниками на загальну суму майже 7 млн грн.

Нагадаємо, обласна група «Прозорість та підзвітність», що працює при ОВА, планувала проаналізувати закупівлю автомобілів для комунальних підприємств Кременчука. Ймовірно, що мова йшла про тендери на закупку нових Toyota RAV4.