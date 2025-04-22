У Лубнах на вулиці знайшли гранату — поліція

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 82

У суботу, 19 квітня, близько 18.25 Лубнах на одній із вулиць місцевий мешканець знайшов гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на місце виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти-вибухотехніки.

Як повідомив начальник Лубенського райуправління поліції Артем Солтан, поліціянти боєприпас вилучили та направили його на експертизу. Нині правоохоронці встановлюють, звідки граната там взялася.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями у Лубнах знайшли гранату у квартирі — поліція відкрила провадження.



