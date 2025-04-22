Від початку року на потреби війська Полтавщина спрямувала понад 270 млн грн: скільки з них від Кременчука

Від початку року громади Полтавщини на потреби оборони витратили 270,3 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Середнє значення виділених коштів від доходів бюджетів громад на обороноздатність становить близько 4,3%. До п’ятірки громад із найвищими показниками входять три громади із Кременчуцького району:
Кременчуцька громада ж знаходиться на 37-му місці в рейтингу із показником у 3% від доходів бюджету громади.
Зауважимо, що наприкінці березня сума витрачених на військо грошей із бюджету Кременчуцької громади становила 2,3% від доходів.
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