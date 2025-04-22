Від початку року на потреби війська Полтавщина спрямувала понад 270 млн грн: скільки з них від Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 71

У порівнянні з минулим місяцем кількість витрат Кременчуцької громади на обороноздатність зросла

Від початку року громади Полтавщини на потреби оборони витратили 270,3 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Середнє значення виділених коштів від доходів бюджетів громад на обороноздатність становить близько 4,3%. До п’ятірки громад із найвищими показниками входять три громади із Кременчуцького району:

Мартинівська громада — 77%;

Омельницька громада — 29,6%;

Новогалещинська громада — 21,6%;

Пришибська громада — 18,6%;

Щербанівська громада — 17,7%.

Кременчуцька громада ж знаходиться на 37-му місці в рейтингу із показником у 3% від доходів бюджету громади.

Із початку року з обласного бюджету на підсилення оборонців спрямували 64,5 мільйона гривень. За ці кошти придбано РЕБ, БпЛА, оптику, радари, тепловізори, програмний комплекс, закуплено та відремонтовано автотехніку, — зазначив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Зауважимо, що наприкінці березня сума витрачених на військо грошей із бюджету Кременчуцької громади становила 2,3% від доходів.