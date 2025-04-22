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Від початку року на потреби війська Полтавщина спрямувала понад 270 млн грн: скільки з них від Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 71

 

У порівнянні з минулим місяцем кількість витрат Кременчуцької громади на обороноздатність зросла

Від початку року громади Полтавщини на потреби оборони витратили 270,3 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Середнє значення виділених коштів від доходів бюджетів громад на обороноздатність становить близько 4,3%. До п’ятірки громад із найвищими показниками входять три громади із Кременчуцького району:

  • Мартинівська громада — 77%;
  • Омельницька громада — 29,6%;
  • Новогалещинська громада — 21,6%;
  • Пришибська громада — 18,6%;
  • Щербанівська громада — 17,7%.

Кременчуцька громада ж знаходиться на 37-му місці в рейтингу із показником у 3% від доходів бюджету громади.

 

Із початку року з обласного бюджету на підсилення оборонців спрямували 64,5 мільйона гривень. За ці кошти придбано РЕБ, БпЛА, оптику, радари, тепловізори, програмний комплекс, закуплено та відремонтовано автотехніку, — зазначив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Зауважимо, що наприкінці березня сума витрачених на військо грошей із бюджету Кременчуцької громади становила 2,3% від доходів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: гроші на ЗСУ
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