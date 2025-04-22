Незабаром у «Дії» можна буде замінити техпаспорт: шукають бета-тестувальників

Вже незабаром у застосунку «Дія» можна буде замінити техпаспорт. Поки ж платформа шукає бета-тестувальників для перевірки роботи цієї послуги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Замінити техпаспорт у застосунку зможуть громадяни у разі його втрати чи пошкодження, при необхідності зміни даних у документі чи заміні номерних знаків.
Нині ж команда «Дії» шукає людей, які могли б цю послугу протестувати та надати розгорнутий відгук щодо її роботи.
Стати бета-тестувальником послуги можна при умові, якщо ви:
Аби стати бета-тестувальником послуги по заміні техпаспорта, необхідно зареєструватися на сайті за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно у «Дії» відкрили окремий запис на онлайн-одруження для військових.
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