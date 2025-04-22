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На Полтавщині зростає захворюваність на вірусний гепатит та скарлатину — медики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 126

 

Також в області продовжують виявляти інфікованих на хворобу Лайма

На Полтавщині в останній тиждень почали спостерігати підвищення рівня захворюваності на інфекційні хвороби, зокрема вірусний гепатит та скарлатину. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Так за минулий тиждень медики зафіксували 2 випадки захворювання на гострі вірусні гепатити — тижнем раніше хворих не було виявлено. Такий показник знаходиться на рівні середнього багаторічного.

Також зросла кількість хворих і на скарлатину — в області за минулий тиждень виявили 7 хворих. А це на 4 пацієнти більше, ніж було тижнем раніше. Така кількість хворих є меншою за середнє багаторічне значення.

Продовжують на Полтавщині хворіти і на хворобу Лайма — минулого тижня виявили ще 3 випадки інфікування громадян.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуцькій громаді зафіксували 1 випадок скарлатини у дитини та 2 випадки хвороби Лайма. Ще по одному випадку медики констатували у жителів Горішньоплавнівської та Піщанської громад.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: інфекційні захворювання
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