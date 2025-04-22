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У Кременчуці оприлюднили графіки автобусів, які возитимуть пільговиків до дач

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 330

Щоб отримати право на безоплатний проїзд, пільгові категорії громадян мають звернутись до голів садових товариств

Кременчуцька міська рада надала графіки автобусів, які возитимуть безоплатно пільгові категорії населення до дач. Загалом автобусні перевезення здійснюватимуться за 17 різними напрямками та охоплюватимуть 75 садових товариств.

 

Кошти на реалізацію проєкту «На дачі» спрямовуються з міського бюджету. Для безкоштовного перевезення до дач у весняно-осінній період потрібно пред’явити в автобусі проїзний квиток та відповідне пільгове посвідчення. Щоб отримати право на безоплатний проїзд, пільгові категорії громадян мають звернутись до голів садових товариств.

Нагадаємо, департамент соціального захисту населення замовив через Prozorro пасажирські перевезення окремих категорій громадян до дач на 2025 рік. Відомо, що пільговиків возитимуть з 1 травня по 17 жовтня. Єдиним учасником торгів став ФОП «Мірошніченко Артур Костянтинович», який запропонував свою ціну за послугу — 7 млн 899 тис. 561 гривню. 

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Автор: Телеграф
Теги: дачі
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