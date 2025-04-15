Скарлатина, вітрянка та хвороба Лайма: чим минулого тижня хворіли у Кременчуці

Упродовж минулого тижня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 12 випадків інфекційних захворювань. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Так упродовж минулого тижня у Кременчуці зафіксували:
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині було виявлено 6 випадків хвороби Лайма. Крім двох випадків у Кременчуцькій громаді, ще по одному зафіксували у Горішньоплавнівській та Піщанській громадах.
Такий рівень захворюваності вважається більшим за середній багаторічний показник, тож повідомляють про значне перевищення кількості хворих.
Зазначимо, що збудниками хвороби Лайма є кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.
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