Скарлатина, вітрянка та хвороба Лайма: чим минулого тижня хворіли у Кременчуці

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 134

Серед пацієнтів були 2 підозри на хворобу Лайма

Упродовж минулого тижня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 12 випадків інфекційних захворювань. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Так упродовж минулого тижня у Кременчуці зафіксували:

8 випадків гострих кишкових інфекцій, з них 2 — у дітей;

1 випадок скарлатини у дитини;

1 випадок вітряної віспи у дитини;

2 випадки підозри на хворобу Лайма.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині було виявлено 6 випадків хвороби Лайма. Крім двох випадків у Кременчуцькій громаді, ще по одному зафіксували у Горішньоплавнівській та Піщанській громадах.

Такий рівень захворюваності вважається більшим за середній багаторічний показник, тож повідомляють про значне перевищення кількості хворих.

Зазначимо, що збудниками хвороби Лайма є кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.