На Полтавщині у жінки вкрали мотоцикл: знайшли його в сусідньому селі

У мешканки Великої Багачки на Полтавщині невідомий вкрав мотоцикл: транспортний засіб правоохоронці знайшли у сусідньому селі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, про викрадення мотоцикла Spark жінка заявила до поліції 13 квітня близько 10.30. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи.
Як повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк, знайшли мотоцикл у сусідньому селі та повернули власниці. Імовірним злочинцем може буди 34-річний місцевий мешканець.
Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення йому підозри. Кримінальне провадження порушили за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Фігуранту може загрожувати від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, торік у Кременчуці затримали юнака, який викрав три мопеди і один з них утопив.
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