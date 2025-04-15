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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у жінки вкрали мотоцикл: знайшли його в сусідньому селі

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 342

 

Підозрюваному у скоєному може загрожувати від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі

У мешканки Великої Багачки на Полтавщині невідомий вкрав мотоцикл: транспортний засіб правоохоронці знайшли у сусідньому селі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, про викрадення мотоцикла Spark жінка заявила до поліції 13 квітня близько 10.30. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи.

Як повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк, знайшли мотоцикл у сусідньому селі та повернули власниці. Імовірним злочинцем може буди 34-річний місцевий мешканець.

Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення йому підозри. Кримінальне провадження порушили за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Фігуранту може загрожувати від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, торік у Кременчуці затримали юнака, який викрав три мопеди і один з них утопив.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vsn.ua
Теги: мотоцикл викрадення поліція
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