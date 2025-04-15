На Кременчуччині горів житловий будинок: травмувалася людина

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Учора, 14 квітня, близько 22.41 горів житловий будинок у селі Погреби Градизької громади на Кременчуччині. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що внаслідок пожежі травмувалася одна людина. Сам будинок врятувати не вдалося, проте рятувальники не дали згоріти розташованій поруч господарській споруді.

На місці працювали надзвичайники 6-го державного пожежно-рятувального пункту.

Причини та обставини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у пожежі загинув чоловік.