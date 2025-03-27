На Полтавщині в пожежі загинув чоловік: поліція встановлює деталі

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Учора, 26 березня, близько 13.30 у приватному будинку на території Скороходівської громади внаслідок пожежі загинув чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після ліквідації загоряння у будинку знайшли тіло 50-річного власника. Попередньо є інформація, що загиблий міг отруїтися чадним газом. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка.