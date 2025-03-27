Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Депутат Кременчуцької міськради Плескун задекларував пенсію за 2024 рік

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 830 Коментарів: 1

Дані з щорічної декларації 

Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун (партія «Рідне місто») задекларував свою пенсію за 2024 рік. Її розмір складає 222 тисяч 18 гривень. Про це стало відомо з його щорічної декларації про доходи та майно. 

Також депутат задекларував дохід зі своєї компанії «Юртранссервіс» — 1 млн 89 тис. 691 гривню, виплати від публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», де він має акції — 1 млн 507 тис. 360 грн, заробітну плату від викладання у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського — 70 тис. 518 грн та додаткове благо від «Юртранссервіс» та КВБЗ — 284 тис. 810 грн (загальна сума). 

Його дружина має загалом 2 тис. гривень від роботи у КВБЗ та у компанії «Перший регіональний фондовий дім», засновником якого є КВБЗ і кінцеві бенефіціари, вказано на YouControl. 

У готівці Олександр Плескун тримає 160 тисяч доларів США, 200 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 40 тисяч фунтів стерлінгів. На банківських рахунках депутат має 1038 євро, майже 200 доларів США та приблизно стільки ж фунтів.

1
Автор: Тетяна Криничка
Теги: Плескун декларація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 386
Andron777:
Сьогодні, 17:13

Всьо нажито нєпасільним трудом...smirk


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх