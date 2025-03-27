Депутат Кременчуцької міськради Плескун задекларував пенсію за 2024 рік

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 830 Коментарів: 1

Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун (партія «Рідне місто») задекларував свою пенсію за 2024 рік. Її розмір складає 222 тисяч 18 гривень. Про це стало відомо з його щорічної декларації про доходи та майно.

Також депутат задекларував дохід зі своєї компанії «Юртранссервіс» — 1 млн 89 тис. 691 гривню, виплати від публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод», де він має акції — 1 млн 507 тис. 360 грн, заробітну плату від викладання у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського — 70 тис. 518 грн та додаткове благо від «Юртранссервіс» та КВБЗ — 284 тис. 810 грн (загальна сума).

Його дружина має загалом 2 тис. гривень від роботи у КВБЗ та у компанії «Перший регіональний фондовий дім», засновником якого є КВБЗ і кінцеві бенефіціари, вказано на YouControl.

У готівці Олександр Плескун тримає 160 тисяч доларів США, 200 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 40 тисяч фунтів стерлінгів. На банківських рахунках депутат має 1038 євро, майже 200 доларів США та приблизно стільки ж фунтів.