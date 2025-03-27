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Думав, що допомагає знайомим: на Полтавщині судили колаборанта, який після окупації Харківщини пішов працювати у місцеву поліцію

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 142

 

За ґратами обвинувачений проведе 12 років

На Полтавщині до 12 років з ґратами засудили мешканця Харківщини за колабораційну діяльність. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 21 березня.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік під час окупації села Борова на Харківщині, де він народився і проживав, вступив у співпрацю із окупаційними військами то співпрацював із місцевою поліцією. В його обов’язки входили патрулювання території, затримання осіб та їх доставка у відділ місцевої «народної поліції».

Сам же обвинувачений на суді заявив, що із військами РФ він не співпрацював. У нього в селі були знайомі, які до цього працювали у місцевій поліції, і тепер попросили його про допомогу. Зокрема, знайомі довірили йому автомобіль і просили, щоб той на певний час побув їхнім водієм. Грошової компенсації він не отримував, приносив додому лиш гуманітарну допомогу, бо її давали всім. Також чоловік запевняв, що місцевих мешканців він особисто не затримував — лиш перевозив тих, кого йому казали відвезти знайомі.

За словами обвинуваченого, так він пропрацював близько півтора місяця, а коли хотів піти з поліції, то його побили. Після цього він своїм знайомим більше не допомагав.

Заслухавши показання обвинуваченого, а також допитавши свідків, суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 12 років за ґратами.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці за колабораціонізм до 10 років за ґратами засудили колишнього заступника «АвтоКрАЗ» Віктора Сорвіна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду колаборанти окупація
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