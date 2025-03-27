Наступного тижня на Полтавщині розпочинається заборона на вилов риби: скільки триватиме

Наступного тижня, із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного рибоохоронного патруля.
Розпочинається нерестова заборона в один день, проте терміни її завершення різні:
У цей період дозволяють ловити рибу лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Добова норма вилову риби становить на цей період становить 3 кг + 1 штука.
Весняно-літню нерестову заборону на вилов риби щорічно встановлюють метою збереження рибних запасів та створення сприятливих умов для розмноження риби.
Нагадаємо, торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн.
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