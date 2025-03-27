Наступного тижня на Полтавщині розпочинається заборона на вилов риби: скільки триватиме

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 159

Добова норма вилову риби становить на цей період становить 3 кг + 1 штука

Наступного тижня, із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного рибоохоронного патруля.

Розпочинається нерестова заборона в один день, проте терміни її завершення різні:

з 1 квітня по 20 травня — на річках та їх кореневих водах;

з 1 квітня по 10 червня — на водосховищах (Кременчуцьке та Кам’янське);

з 1 квітня по 30 червня — у придаткових водах річок (протоки, гирла, озера).

У цей період дозволяють ловити рибу лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Добова норма вилову риби становить на цей період становить 3 кг + 1 штука.

Весняно-літню нерестову заборону на вилов риби щорічно встановлюють метою збереження рибних запасів та створення сприятливих умов для розмноження риби.

Нагадаємо, торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн.