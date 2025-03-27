Майбутній житловий будинок на вулиці Мазепи може мати більше поверхів — депутатська комісія

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Під час обговорення рішення члени комісії також порушили питання і будівництва укриття

Житловий будинок на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова матиме більше поверхів. Забудовник, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гофекс Оптіма» просило внести зміни до детального плану центральної частини і погодити будівництво 6-7 поверхового будинку, замість 5-6, як планувалось до цього раніше. Відповідне рішення депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури направила на розгляд сесії міської ради 27 березня.

Крім того, адміністративні приміщення у будівлі займатимуть 1-2 поверхи, до цього йшла мова лише про 1 поверх. Під час обговорення рішення члени комісії також порушили питання і будівництва укриття.

Додамо, що наприкінці лютого під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання, що виносились на сесію міської ради.

Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають, зокрема, будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як раніше зазначала на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від їх учасників не було.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

У березні кременчуцькі активісти виступили проти знесення історичної будівлі на місці, де планується зведення будинку.