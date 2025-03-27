У Кременчуці деякі тролейбуси тимчасово змінять свій маршрут: як саме

Відзавтра, із 28 березня, у Кременчуці деякі тролейбуси тимчасово змінять свій маршрут. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Тимчасово змінюється схема руху тролейбусів № 1, № 1+, № 6 та № 6А+:
Змінюють маршрути для тролейбусів тимчасово, на період відновлення асфальтного покриття на вул. Київській (біля повороту на проїзд Григорія Гамалії).
Нагадаємо, цього місяця у Кременчуці змінилася вартість проїзних квитків на автобуси та тролейбуси.
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