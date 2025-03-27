У Кременчуці деякі тролейбуси тимчасово змінять свій маршрут: як саме

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 115

Триватимуть такі зміни у маршруті на період заміни асфальтного покриття на дорозі

Відзавтра, із 28 березня, у Кременчуці деякі тролейбуси тимчасово змінять свій маршрут. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради. Тимчасово змінюється схема руху тролейбусів № 1, № 1+, № 6 та № 6А+: № 1 та № 6 (без автономного ходу) — їхатимуть по вул. Київській з розворотом через Депо;

№ 1+ та № 6А+ — рухатимуться по вул. Київській, далі повернуть на проїзд Захисників Азовсталі та продовжать маршрут. Змінюють маршрути для тролейбусів тимчасово, на період відновлення асфальтного покриття на вул. Київській (біля повороту на проїзд Григорія Гамалії). Нагадаємо, цього місяця у Кременчуці змінилася вартість проїзних квитків на автобуси та тролейбуси.



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