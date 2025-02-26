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Майнова імперія на майже 6 млн доларів: експравоохоронець з Кременчука Плужник став фігурантом розслідування hromadske

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 1 781 Коментарів: 1

Майно у Плужників почало з’являтися масово саме тоді, коли Олександр пішов з органів, а донькам було ледь за 20, зазначають журналісти

Родина колишнього правоохоронця з Кременчука, ексначальника управління з боротьби з організованою злочинністю (ГУМВС України в Полтавській області) Олександра Плужника володіє майном на суму близько 6 мільйонів доларів. Його вже дорослі діти та колишня дружина мають, зокрема, 11 елітних квартир у Києві й Одесі, розкішний заміський маєток, 4 престижні автомобілі та близько тисячі м² комерційної нерухомості. Про це стало відомо з розслідування журналістів hromadske.

Олександр Плужник розпочав кар'єру в 90-х у кременчуцькому Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Згодом очолював аналогічні структури в Полтавській області та Києві. За часів Януковича був впливовою фігурою в правоохоронних органах. У 2020 році став депутатом Київради від ОПЗЖ і очолив комісію з правопорядку. Після заборони партії приєднався до депутатської групи «Платформа за життя та мир».

Плужник працював на держслужбі понад 20 років. Його офіційна зарплата в «Київміськбуді» у 2019 році становила 25 тисяч гривень на місяць, а пенсія — 8 тисяч. До 2020 року він задекларував 3 мільйони гривень заощаджень. Серед майна зазначені:

  • Будинок у Кременчуці (74 м²) та земельна ділянка (6,5 соток);
  • Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON ($15 тис.);
  • Автомобіль BMW X5, куплений у 2024 році за $80 тис., але не відображений у декларації.

З приходом до Київради Плужник відкрив ФОП у сфері «професійної, наукової та технічної діяльності». У 2020-2023 роках заробив 20 мільйонів гривень, пояснюючи це «консультаційними послугами». Кого і щодо чого Плужник консультує, він журналістам не пояснив.

Зокрема, попри скромну декларацію, депутат мешкає не в кременчуцькому будинку, а в елітному закритому котеджному містечку поблизу водойми в Старих Безрадичах під Києвом. Рієлтори оцінюють подібну нерухомість від 500 тисяч доларів (за голу коробку) до 2 мільйонів доларів.

Майно у Плужників почало з’являтися масово саме тоді, коли Олександр пішов з органів, а донькам було ледь за 20, зазначають журналісти.

Нагадаємо, слідчі Бюро економічної безпеки встановили порушення законодавства Кременчуцьким виконавчим комітетом під час проведення закупівель мобільних комплексів для прання та гігієни. Встановлено, що виконком відхилив дешевші пропозиції на користь ТОВ «ЖИТЛОІНВЕСТ», серед засновників яких є донька Олександра Плужника. Місцевому бюджету завдали збитків на 1,6 млн гривень.

Додамо, раніше журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вивчали закупівлі виконкому на підтримку військовослужбовців, зокрема і тих, що стосуються мобільних лазень. Тоді журналісти припустили, що загалом вимоги тендерної документації замовник «підтасовував» під конкретного учасника і штучно обмежив конкуренцію для перемоги потрібного учасника. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Теги: розслідування Плужник
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Коментарі: 1

1 316
Andron777:
Сьогодні, 13:45

Не їв не пив все економив, все економив... Навіть сім'я страждала, недоїдала...


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