«Втратили вже не одного друга»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні захисником Миколою Хоменком

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 890

Сьогодні, 26 лютого, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Миколу Хоменка. Народився чоловік 2 березня 1996 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькому ліцеї № 17, пізніше освіту здобув у професійно-технічному училищі № 26.

Провести в останню путь військовослужбовця зібралися його рідні та друзі, знайомі — усі, хто знали воїна, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист і службу.

Військовослужбовець із позивним «Француз» знав Миколу із дитинства. Ділиться: попри те, що Микола був трохи старшим, були гарними товаришами.

— Він був чудовою людиною, завжди міг у будь-якій ситуацій прийти на допомогу. Він старший за мене ненабагато, але все одно мудріший. Тож міг дати пораду, а я завжди дослухався до нього. Захоплювався машинами дуже. А так то просто любив гарно провести час у компанії з друзями. Та й за дівчатами ми з ним бігали раніше часто, — говорить військовий.

«Француз» ділиться: останні чотири роки вони з товаришем практично не спілкувалися. Він ще у 2015 році пішов служити, а Микола працював удома. Коли друга мобілізували, «Француз» не знає теж.

— Ми вже не одного друга на війні втратили. Раніше разом теж прощалися зі ще одним другом дитинства. Тепер от Микола… Я нещодавно повернувся додому з бойових — а тут звістка, що його вже немає, — ділиться чоловік.

У лавах Збройних сил України полеглий захисник служив на посаді командира бойової машини, командиром штурмового відділення, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Загинув 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України у селі Котлине поблизу Покровська на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захиснику! — додає Любов Телятник.

У загиблого Миколи Хоменка лишилися батько, брат та бабуся. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на кладовищі у Піщаному поблизу рідних.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.