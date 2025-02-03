Громада погодила зведення житлового масиву у центрі Кременчука: забудовник має зв’язки з нардепом та будівельними компаніями

Учасники громадських слухань у Кременчуці погодили зміни до детального плану території центральної частини міста. У слуханнях взяли участь 32 жителі громади.

Відповідні зміни «дають зелене світло» для будівництва, зокрема, житлового масиву на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова. За словами заступника міського голови Кременчука Дмитра Кравченка, нині на цьому місці вже тривають підготовчі роботи.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

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Будівництвом опікується товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гофекс Оптіма». Роботи виконує ПАТ «Крюківбудтехмонтаж».

У 2022 році «Гофекс Оптіма» викупила на аукціоні у «Укртранснафти» ділянку разом з незавершеним будівництвом 9-поверхового житлового будинку. Оголошена вартість лота складала майже 5 млн гривень, але ТОВ «Гофекс Оптіма» вдалось придбати ділянку площею 4184 м² разом з недобудовою майже за 978 тисяч гривень — різниця між оголошеною вартістю і пропозицією складає 79%.

Як вказано у аналітичній онлайн системі YouControl, компанію «Гофекс Оптіма» заснували у 2021 році. Статутний капітал — понад 11 млн гривень. ТОВ керує Світлана Васильєва, а засновниками вказані Євгенія Щербак та Валерій Жуков. «Гофекс Оптіма» є будівельною компанією.

Валерій Жуков, за даними Опендатабот та Clarity Project, нині керує ТОВ «ТРК «Кременчук» (ТРК «Галактика» — ред.). Другий директор вказаний Юрій Козін.

Засновниками ТРК є на сьогодні приватне підприємство «Томс», Юлія Погрібна, Дар’я Плужник та компанія «Медалліон Інтернейшнл КО». Остання засновниця зареєстрована у Республіці Маршаллові Острови, вказано у держреєстрах. Відомо, що вона фігурує, як бенефіціарка кількох фірм, одна з них веде до ексдепутата Кременчуцької міської ради та вже колишнього очільника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, фігуранта журналістських розслідувань щодо забудови комунальних земель столиці.

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Найбільшу частку у ТРК «Кременчук» має підприємство «Томс» (50%), кінцевим бенефіціарним власником якого є народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.

Дар’я Плужник є донькою колишнього очільника Полтавського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) та фігуранта журналістських розслідувань Олександра Плужника. Чоловік здобув репутацію найбагатшого міліціонера.

Юлія Погрібна — колишня дружина колишнього заступника міського голови Андрія Погрібного, директора ТОВ «Голландські троянди». Фірму Погрібний заснував разом з Ігорем Кушніром ще у 2012 році. «Голландські троянди» неодноразово вигравали тендери від кременчуцької влади.

Своєю чергою бенефіціарка ТОВ «Гофекс Оптіма», що опікуватиметься зведенням житлових будинків, Євгенія Щербак є засновницею приватного акціонерного товариства «Крюківбудтехмонтаж» і була серед кінцевих бенефіціарів фірми «Будтехсервіс». Обидві компанії так чи інакше пов’язані з її, ймовірно, батьком Назімом Хасаєвим.

Раніше засновником та директором ТОВ «Гофекс Оптіма» був Михайло Шевченко, вказано на Clarity Project. Можемо припускати, що мова йде про колишнього першого заступника міського голови Полтави за часів правління Олександра Мамая. Відомо, що з 2000 років Михайло Шевченко працював у кількох компаніях разом з Ігорем Кушніром.

Втім, найпершим засновником і директором «Гофекс Оптіма» був Третяк Віталій Валентинович. Як вказували у KyivPost з посиланням на Опендатабот, станом на травень 2024 року Віталій Третяк відкрив 436 компаній за останні 4 роки і є третім в Україні серед серійних підприємців, масових засновників, за кількістю фірм.

Нинішня директорка «Гофекс Оптіма» Світлана Васильєва також має зв’язки з ПАТ «Крюківбудтехмонтаж» — вона зазначена у реєстрах як посадова особа товариства.