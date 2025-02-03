На Полтавщині, та ще в трьох регіонах України, затримали 15 ділків, які намагалися продати «трофейну» зброю

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 152

Усім затриманим особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) — їм загрожує до 7 років ув’язнення

СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 15 ділків, які намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Полтавщині викрили місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого домоволодіння підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат. Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив 17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам. За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті затримано чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків. Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранати та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

На Херсонщині затримано мешканця Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині затримано демобілізованого військового, який привіз «трофейні» зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Наразі усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

У повідомленні пресслужби йдеться, що після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направлені на потреби ЗСУ.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Херсонській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

На Полтавщині під час спецоперації поліція вилучила понад 20 одиниць різної зброї та затримала трьох осіб

Нагадаємо, сьогодні ми писали з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Полтавській області, що на Полтавщині під час спецоперації поліція вилучила понад 20 одиниць різної зброї, серед якої кулемети, автомати, гранатомет, карабіни, гранати, близько 3000 набоїв різного калібру та понад 2 кілограми вибухівки. Затримано трьох осіб.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

У січні ми писали про те, що за минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. Він також зазначив, що за минулий рік поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 000 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.