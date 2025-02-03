Суд у справі загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки: обвинувачені свою вину не визнають

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Сьогодні, 3 лютого, у стінах Автозаводського районного суду у Кременчуці відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

На засіданні були присутні прокурор Семеняченко, обвинувачені — директорка дитсадка Гладенька, завідувачка господарства Панащук. Захисники обвинувачений — Сьоря і Ульянов, а також ще один адвокат обвинуваченої Панащук Більда. Потерпілі — мати загиблої дівчинки Світлана Німчина, а також законний представник хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева. Представники потерпілих — адвокати Лазоренко та Маслова.

Звинувачення в неналежному виконанні посадових обов’язків

Розпочалося судове засідання з того, що прокурор зачитала обвинувальні акти щодо колишніх директорки дитсадка Гладенької та завідувачки господарства Панащук.

Сторона обвинувачення зацитувала накази, згідно з якими Гладеньку і Панащук призначили на роботу у дитсадок, а також їхні посадові інструкції, де йшлося про обов’язки, покладені на директорку закладу дошкільної освіти та завідувачку господарства. Зокрема, там ідеться про те, що до обов’язків і Панащук, і Гладенької входив контроль за дотриманням у належному стані території дитячого садка, у тому числі й зелених насаджень, що там знаходяться.

Також прокурор озвучила деякі деталі з того дня, коли на дітей на подвір'ї садочка впало дерево. Відомо, що виховательки вивели дітей на прогулянку, через певний час вони уже мали повертатися у приміщення на обід, тож 4-річна Анастасія Німчина та ще один потерпілий хлопчик збирали на майданчику іграшки. Саме у цей момент внаслідок сильного пориву вітру на них і впала гілка з дерева. Від отриманих внаслідок цього травм дівчинка загинула.

Зачитала прокурор і результати комісії, яка напередодні навчального року обстежувала територію дитсадка і встановила, що аварійні дерева там відсутні, а також результати експертизи, які проводилися під час досудового розслідування, де зазначено, що дерево було фаутним (пошкодженим зсередини).

Відповідно до цього і колишня директорка дитсадка Гладенька, і завідувачка господарства Панащук обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило смерть неповнолітнього та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України).

Обвинувачені своєї вини не визнають

Після обвинувального акту суд встановив особи обвинувачених, де і Гладенька, і Панащук заявили, що інкримінованих їм обвинувачень вони не визнають, проте свідчити під час судових засідань не відмовляються.

Далі сторони обвинувачення та захисту виступили із вступними промовами.

Прокурор у своїй промові заявила, що «справа є не лише значущою, але й викликає глибокий суспільний резонанс, адже йдеться про неналежне виконання службових обов’язків, які мали б забезпечити найголовніше — охорону життя та здоров’я неповнолітніх». Проте дії обвинувачених суперечили професійним стандартам і призвели до непоправного — смерті однієї дитини та травмування іншої.

— Ми всі розуміємо, що жодний вирок не поверне втрачене життя. Проте справедливе рішення цієї справи стане не лише актом відновлення правосуддя, але й належним попередженням для всіх, хто має відповідальні посади, — завершила прокурор.

Виступили також із промовами і захисники обвинувачених — адвокати Сьоря та Ульянов.

Так Сьоря заявив, що, на його думку, під час досудового розслідування стороною обвинувачення не були зібрані докази, які могли б свідчити про вину його підзахисної.

А от на думку адвоката Ульянова, ініціатори кримінального провадження стосовно його підзахисної «стурбовані більше власними кар'єрами, аніж реальним станом речей». Він наголосив, що дерева на території дитсадка не знаходилися на балансі закладу освіти, тож відповідно садок і не мав доглядати за ними, зокрема через відсутнє на це фінансування. Адвокат також додав, що його підзахисна не є вихователькою і не має педагогічної освіти, тож ніяк не могла нести відповідальність за життя та здоров’я дітей.

Порядок дослідження доказів

Після вступних промов сторін суд перейшов до встановлення порядку дослідження доказів під час судового процесу.

Суд заслухав думки сторін і становив, що подальший розгляд справи відбуватиметься у такому порядку:

допит потерпілих та їх законних представників;

дослідження письмових доказів;

допит свідків;

допит обвинувачених;

судові дебати.

Також адвокатка Маслова клопотала, щоб суд заслухав також і потерпілого хлопчика, на який того дня травмувався внаслідок падіння дерева. Проте допитати його мають дистанційно та у присутності психолога, аби не травмувати дитину.

Варто також зазначити, що прокурор поіменно зачитала усіх свідків, яких планує допитати на етапі розгляду справи — їх зазначено понад 40.

Наприкінці засідання суд спланував із учасниками дати наступних засідань — найближче має відбутися 19 лютого о 14.30.

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи і перебував на лікарняному.