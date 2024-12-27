Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, ТЪ у темі

Перше слухання справи щодо смерті дитини від падіння дерева у дитсадку: обвинуваченим обрали запобіжний захід

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 505 Коментарів: 1

 

Колишній директорці дитсадка Гладенькій та завідувачці господарства Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи

Сьогодні, 27 грудня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося перше (підготовче) засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19. Головував на засіданні суддя Гусач.

Стороною обвинувачення виступала прокурор Семеняченко, обвинувачені — директорка дитсадка Гладенька, завідувачка господарства Панащук. Захисники обвинувачених — Сьоря, Кононенко та Ульянов. Потерпілі — мати загиблої дівчинки Світлана Німчина, а також ще одна дитина, яка постраждала внаслідок падіння дерева. Представники потерпілих — адвокати Лазоренко та Маслова.

Перебіг засідання

На початку засідання прокурор просила суд про призначення судового розгляду справи. Представники потерпілих її підтримали.

Проте обвинувачена Панащук повідомила суду, що вона не погоджується із висунутим їй обвинуваченням. Зокрема вказала на те, що у її посадових обов’язках не йшлося про забезпечення охорони життя та здоров’я неповнолітніх вихованців дитсадка.

Потім прокурор зачитала клопотання, у яких прохала суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зокрема прибувати на виклик до прокуратури та суду, не спілкуватися зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, не залишати своє місце проживання, не виїздити за кордон та здати до державних органів закордонний паспорт.

 

Аргументувала прокурор це тим, що обвинувачені можуть впливати на свідків, з якими працювали разом. Зокрема зазначила, що Гладенька наразі працює головною бухгалтеркою у департаменті освіти Кременчуцької міськради й таким чином теж може здійснювати на свідків тиск. Крім того, завдяки такому запобіжному заходу обвинувачені не зможуть переховуватися від суду або не з’являтися на засідання.

Представники потерпілих таке клопотання підтримали. 

Клопотання — «необґрунтоване та абсурдне»

А от захисники обвинувачених виступили проти клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Так адвокат Ульянов заявив, що таким чином прокурор «грає якусь формальність». Він зазначив, що не в усіх справах, де є свідки, до обвинувачених необхідно застосовувати запобіжний захід, аби ті на свідків не впливали. Крім того, його підзахисна Панащук перебуває під обвинуваченням не один місяць і навпаки прагне довести свою невинуватість, тож не збирається від суду переховуватися.

Схожі думки озвучили й адвокати Гладенької, Кононенко та Сьоря. Вони теж назвали аргументи прокурора необґрунтованими і формальними. Зокрема, посада їхньої підзахисної не дозволяє їй наразі виїздити за кордон, до того ж вона має неповнолітню дитину. Адвокат Кононенко також озвучив, що «ризик ухиляння від суду є абсурдним».

Тож і Сьоря, і Кононенко прохали відмовити в обранні запобіжного заходу.

Цю ж думку підтвердила і сама Гладенька: каже, що ризиків для обрання запобіжного заходу немає.

Що вирішив суд

Після невеликої перерви у засіданні суддя Гусач зачитав ухвалу суду.

 

Так клопотання прокурора суд задовольнив частково. Обом обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 24 лютого 2025 року. Вони мають неухильно прибувати до прокурора чи суду за викликом, утриматися від спілкування зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти про зміну свого місця роботи та місця проживання, не виїжджати за кордон, а також здати до державного органу свої закордонні паспорти.

Також суд призначив дату та час наступного судового засідання — воно відбудеться попередньо 17 січня 2024 року о 14.00.

Нагадаємо, минулої п’ятниці відбулося судове засідання у цивільному провадженні щодо стягнення майнової шкоди із міськвиконкому та дитсадка. Проте суд ухвалив призупинити розгляд цієї справи до винесення рішення у кримінальному провадженні.

ПО ТЕМІ:

У дитсадку № 19 у Кременчуці на дітей впало дерево — дівчинка померла у лікарні

Смерть дитини у дитсадку: прокуратура підозрює трьох колишніх працівників садочка

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: троє експрацівниць садочка постануть перед судом

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: мати вбачає порушення закону та скаржиться до райвійськадміністрації

Неможливо розглянути справу до вирішення іншої: суд призупинив цивільне провадження до рішення у провадженні кримінальному

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: дитячий садок смерть дитини суд ухвала суду запобіжний захід
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 230
Andron777:
Сьогодні, 17:28

А шо там Усанова в справі вже не ХВігурує?kissing_closed_eyes


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх