Перше слухання справи щодо смерті дитини від падіння дерева у дитсадку: обвинуваченим обрали запобіжний захід

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 505 Коментарів: 1

Колишній директорці дитсадка Гладенькій та завідувачці господарства Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи

Сьогодні, 27 грудня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося перше (підготовче) засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19. Головував на засіданні суддя Гусач.

Стороною обвинувачення виступала прокурор Семеняченко, обвинувачені — директорка дитсадка Гладенька, завідувачка господарства Панащук. Захисники обвинувачених — Сьоря, Кононенко та Ульянов. Потерпілі — мати загиблої дівчинки Світлана Німчина, а також ще одна дитина, яка постраждала внаслідок падіння дерева. Представники потерпілих — адвокати Лазоренко та Маслова.

Перебіг засідання

На початку засідання прокурор просила суд про призначення судового розгляду справи. Представники потерпілих її підтримали.

Проте обвинувачена Панащук повідомила суду, що вона не погоджується із висунутим їй обвинуваченням. Зокрема вказала на те, що у її посадових обов’язках не йшлося про забезпечення охорони життя та здоров’я неповнолітніх вихованців дитсадка.

Потім прокурор зачитала клопотання, у яких прохала суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зокрема прибувати на виклик до прокуратури та суду, не спілкуватися зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, не залишати своє місце проживання, не виїздити за кордон та здати до державних органів закордонний паспорт.

Аргументувала прокурор це тим, що обвинувачені можуть впливати на свідків, з якими працювали разом. Зокрема зазначила, що Гладенька наразі працює головною бухгалтеркою у департаменті освіти Кременчуцької міськради й таким чином теж може здійснювати на свідків тиск. Крім того, завдяки такому запобіжному заходу обвинувачені не зможуть переховуватися від суду або не з’являтися на засідання.

Представники потерпілих таке клопотання підтримали.

Клопотання — «необґрунтоване та абсурдне»

А от захисники обвинувачених виступили проти клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Так адвокат Ульянов заявив, що таким чином прокурор «грає якусь формальність». Він зазначив, що не в усіх справах, де є свідки, до обвинувачених необхідно застосовувати запобіжний захід, аби ті на свідків не впливали. Крім того, його підзахисна Панащук перебуває під обвинуваченням не один місяць і навпаки прагне довести свою невинуватість, тож не збирається від суду переховуватися.

Схожі думки озвучили й адвокати Гладенької, Кононенко та Сьоря. Вони теж назвали аргументи прокурора необґрунтованими і формальними. Зокрема, посада їхньої підзахисної не дозволяє їй наразі виїздити за кордон, до того ж вона має неповнолітню дитину. Адвокат Кононенко також озвучив, що «ризик ухиляння від суду є абсурдним».

Тож і Сьоря, і Кононенко прохали відмовити в обранні запобіжного заходу.

Цю ж думку підтвердила і сама Гладенька: каже, що ризиків для обрання запобіжного заходу немає.

Що вирішив суд

Після невеликої перерви у засіданні суддя Гусач зачитав ухвалу суду.

Так клопотання прокурора суд задовольнив частково. Обом обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 24 лютого 2025 року. Вони мають неухильно прибувати до прокурора чи суду за викликом, утриматися від спілкування зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти про зміну свого місця роботи та місця проживання, не виїжджати за кордон, а також здати до державного органу свої закордонні паспорти.

Також суд призначив дату та час наступного судового засідання — воно відбудеться попередньо 17 січня 2024 року о 14.00.

Нагадаємо, минулої п’ятниці відбулося судове засідання у цивільному провадженні щодо стягнення майнової шкоди із міськвиконкому та дитсадка. Проте суд ухвалив призупинити розгляд цієї справи до винесення рішення у кримінальному провадженні.