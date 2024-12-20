Неможливо розглянути справу до вирішення іншої: суд призупинив цивільне провадження до рішення у провадженні кримінальному

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 121

Мова йде про цивільний позов щодо стягнення компенсації із міської ради, виконавчого комітету та дитячого садка, у якому три роки тому на дітей впало дерево. В результаті цього одна дівчинка загинула

Сьогодні, 20 грудня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося перше (підготовче) засідання у цивільному провадженні за позовом матері загиблої дівчини, Світлани Німчиної. Жінка хоче стягнути в солідарному порядку з міської ради, виконавчого комітету і садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень.

Головувала на засіданні суддя Мельник.

У залі суду були присутні адвокат позивачки та представники відповідачів, зокрема Кременчуцької міськради та виконкому, дитячого садка № 19, департаменту житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Благоустрій Кременчука», кременчуцького департаменту освіти, а також одна із третіх сторін та їхні представники.

Розпочалося судове засідання із того, що представники Кременчуцької міськради та третіх осіб подали до суду клопотання щодо зупинення розгляду цивільного позову до винесення вироку у кримінальному провадженні за цією ж справою.

Аргументували сторони це неможливістю об'єктивного розгляду цієї справи до вирішення іншої справи у кримінальному провадженні та набрання судовим рішенням законної сили.

Адвокат позивачки Руслан Лазоренко заперечував проти цього, оскільки, за його словами, суд має достатньо матеріалів для дослідження аби розглядати цивільний позов окремо від кримінального провадження.

Заслухавши сторони, суддя Мельник оголосила перерву у засіданні. По поверненню у залу суду головуюча зачитала ухвалу.

Суд задовольнив клопотання представників Кременчуцької міськради та третіх сторін про призупинення розгляду цивільного позову до оголошення вироку у кримінальному провадженні, оскільки між цими справами існує тісний матеріально-правовий зв'язок, а факти, встановлені у кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для цивільної справи, зокрема щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог.

Сторони мають повідомити суд про набрання законної сили рішення у кримінальному провадженні і після цього розгляд цивільного позову буде продовжений.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена впродовж п'яти днів у апеляційному суді.

Зазначимо, що перше (підготовче) засідання по розгляду кримінального провадження відбудеться наступної п'ятниці, 27 грудня.

Що передувало

У жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку №19 на двох дітей впало дерево під час штормового вітру. Від отриманих травм в лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина, внаслідок інциденту також постраждав 5-річний хлопчик.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила свій підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити.

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки.

У жовтні 2024 року трьом колишнім працівникам дитсадка повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх посадових обов’язків, що призвело до травмування та загибелі дітей.

Світлана Німчина вважає, що про підозру мали б повідомити і заступниці міського голови Кременчука Ользі Усановій, яка була головою комісії щодо обстеження території дитсадка. Жінка також направила скаргу до очільника Кременчуцької райвійськадміністрації Олександра Аленіна та просить його посприяти проведенню необхідних перевірок та притягненню до відповідальності усіх причетних.