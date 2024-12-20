Загрози втрати даних державних реєстрів через хакерську атаку немає: що буде з соцвиплатами та коли реєстри відновлять роботу

Роботу реєстрів Мін'юсту тимчасово припинено для уникнення подальших загроз — уряд ухвалить рішення за яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів
Через масовану хакерську кібератаку Росії Міністерство юстиції Україні призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту. Проте, українці можуть і далі проводити реєстрацію державних актів — поки лише з паперовими документами.
Про це на брифінгу заявила очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, робота з відновлення реєстрів триває, а всі дані, що містилися в них, вдалося зберегти.
Вона зазначила, що у громадяни матимуть доступ до реєстрації актів цивільного стану, але це можливо буде робити тільки з паперовими носіями. Інформацію про відділи реєстрації актів цивільного стану, в яких можна буде звернутись для реєстрації, треба шукати на сторінках у Facebook.
Вона також запевнила, що загрози втрати даних з держреєстрів немає, а відновити їх роботу планують почати з 23 грудня.
Нагадаємо, ми писали, що очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу російську кібератаку, яку зазнали українські державні реєстри останнього часу. Унаслідок цієї атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту.
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