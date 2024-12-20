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Загрози втрати даних державних реєстрів через хакерську атаку немає: що буде з соцвиплатами та коли реєстри відновлять роботу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 3

 

Роботу реєстрів Мін'юсту тимчасово припинено для уникнення подальших загроз — уряд ухвалить рішення за яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів

Через масовану хакерську кібератаку Росії Міністерство юстиції Україні призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту. Проте, українці можуть і далі проводити реєстрацію державних актів — поки лише з паперовими документами.

Про це на брифінгу заявила очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, робота з відновлення реєстрів триває, а всі дані, що містилися в них, вдалося зберегти.

— Призупинено дію всіх реєстрів Мін’юсту для уникнення подальших загроз. Тривають роботи з відновлення реєстрів. Події пов’язані з реєстрами Мін’юсту не вплинуть на інші інформаційні системи держави, в тому числі на застосунок «Дія», – запевнила міністерка.

Вона зазначила, що у громадяни матимуть доступ до реєстрації актів цивільного стану, але це можливо буде робити тільки з паперовими носіями. Інформацію про відділи реєстрації актів цивільного стану, в яких можна буде звернутись для реєстрації, треба шукати на сторінках у Facebook.

— Всі соціальні виплати, пов’язані з певними цивільними станами, здійснюються на підставі заяв… На розгляд уряду винесу акт, згідно з яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування, розірвання договорів, — пояснила Ольга Стефанішина.

Вона також запевнила, що загрози втрати даних з держреєстрів немає, а відновити їх роботу планують почати з 23 грудня.

— Відновлення реєстрів розпочнеться вже з понеділка — зі спадкових реєстрів. У найближчі два тижні намагатимемося відновити повне функціонування усіх державних реєстрів… Найголовніше: загрози втрати даних немає. Усі реєстрі будуть відновлено. Прошу громадян проявити певне терпіння. Всі громадяни, які потребуватимуть додаткової інформації можуть звернутись на гарячу лінію в центри безоплатної правової допомоги де їм буде надано роз’яснення та сприяння в будь-яких питаннях, — додала міністерка.

Нагадаємо, ми писали, що очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу російську кібератаку, яку зазнали українські державні реєстри останнього часу. Унаслідок цієї атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту.

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Автор: Віктор Крук
Теги: реєстри Міністерство юстиції хакер атака соцвиплати
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