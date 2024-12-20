На Полтавщині декларують знайдену та здобуту зброю: 14 автоматів, 5 нарізних карабінів та 24 рушниці

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 171 Коментарів: 1

Після завершення дії воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю переробити на дозволені види та поставити на облік

На Полтавщині триває декларування громадянами знайденої та здобутої зброї. З початку набуття чинності нового закону до підрозділів поліції звернулася 41 особа, які задекларували 45 одиниць вогнепальної зброї. Серед них:

14 автоматів,

24 гладкоствольних рушниці,

5 нарізних карабінів,

пістолет,

понад 4000 боєприпасів до них.

Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавської області Роман Назарьов.

Поліціянти роз’яснили громадянам правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та видали відповідні документи про декларування.

В поліції нагадують, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси й на законних підставах залишити їх у себе. Після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю й боєприпаси переробити на дозволені види вогнепальної зброї, та поставити на облік як зброю, що дозволена до використання та зберігання.

Алгоритм декларування зброї громадянами:

негайно повідомити у поліцію про знахідку або наявну зброю за номером 102;

упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів.

Для декларування громадянам необхідно виділити мінімум часу та надати поліцейським наступний пакет документів:

письмова заява;

паспорт-книжечка або ID-картка;

фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;

витяг про місце проживання / реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

— Після візуального огляду вогнепальної зброї фахівці дозвільної служби перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Тож, не зволікайте. Скористайтеся можливістю зберігати зброю вдома законно, - йдеться у повідомленні.

У Кременчуці задекларували три автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї

Нагадаємо, з 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю почали декларувати жителі Полтавщині. Вже на другий день у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.

«Кременчуцький Телеграф» 10 грудня писав, що з 25-го листопада в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.

11 грудня ми також писали, що в Кременчуці задекларували 3 автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї.