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Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: мати вбачає порушення закону та скаржиться до райвійськадміністрації

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 417

 

Мати дівчинки звернулася з офіційною скаргою до очільника Кременчуцької РВА Олександра Аленіна та прохає провести перевірку

Мати дівчинки, яка у жовтні 2021 року загинула внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19, направила офіційну скаргу до очільника Кременчуцької райвійськадміністрації Олександра Аленіна з проханням провести перевірку та порушити питання про відповідальність осіб. З текстом скарги Світлана Німчина ознайомила і журналістів «Кременчуцького Телеграфа».
У документі жінка виклала усі обставини події. Пані Німчина вважає, що заступниця міського голови Ольга Усанова, яка була головою комісії під час обстеження садочка до нового навчального 2021-2022 року, але не пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці «не організувала роботу комісії, не організувала роботу з охорони щодо забезпечення безпеки дітей, перевірку стану дерев на території садочка, не прийняла рішення про негайне видалення аварійного (фаутного) дерева — каштан, а в попередні роки вказувала в акті, що дерева на території садочка відсутні». Це й призвело до того, що одна дитина загинула, а інші травмувалися.

Також у скарзі Світлана Німчина цитує офіційні документи Кременчуцької міськради, де йдеться про обов’язки, покладені на Ольгу Усанову, зокрема і в галузі освіти. 

Крім того, мати зазначає, що директор департаменту з питань цивільного захисту Ігор Чудаков «проігнорував повідомлення про небезпечне метеорологічне явище та не здійснив оголошення про таке явище для забезпечення цивільного захисту населення і в першу чергу дітей».

Отож пані Німчина звертається до начальника КРВА Олександра Аленіна з проханням:

  • провести перевірку дотримання Конституції й законодавства України щодо охорони праці Ольгою Усановою, оскільки вона не пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці, та незаконного допущення останньої до виконання посадових обов’язків;

  • отримати відомості й документи щодо проходження навчання і перевірки знань з охорони праці Ольгою Усановою;

  • за результатами перевірки надати відповідні до законодавства розпорядження;
  • порушити питання про відповідальність Ольги Усанової як особи, що не пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці, а також міського голови Кременчука Віталія Малецького, який допустив Ольгу Усанову до роботи.

Зазначимо, що Світлана Німчина подала цивільний позов, аби стягнути з міської ради, виконавчого комітету та садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень. Перше судове засідання у цій справі мало відбутися 19 листопада, проте його перенесли.

Так само перенесли й перше засідання у кримінальному провадженні, що було заплановане на 16 грудня. Тут мають судити трьох експрацівниць дитячого садка.

Варто додати, що керівництво дитячого садочку називає те, що сталося нещасним випадком. Мати ж загиблої дівчинки впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. 

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити. 

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки.

Наступне судове засідання по розгляду цивільного позову має відбутися 20 грудня, а по розгляду кримінального провадження — 27 грудня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: смерть дитячий садок дерево смерть дитини
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