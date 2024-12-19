Полтавську міськраду підозрюють в недбалості: не використали кошти ПДФО на підтримку критичної інфраструктури

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 155

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Полтавської міської ради. Підозру викликало невиконання норм статті 42 Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік», яка зобов’язує спрямовувати додаткові 4% надходжень із ПДФО на підтримку підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Що сталося

За даними аудиторів, Полтавська громада отримала 163 млн грн додаткових надходжень, що становить 30% від усіх таких коштів в області. Ці кошти мали бути спрямовані на допомогу комунальним підприємствам, зокрема водоканалу та теплоенерго, але міська рада не виконала цю вимогу.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на відсутність достатньої аргументації від міської ради щодо цього питання. Натомість обласна влада була змушена виділяти кошти з власного бюджету, щоб підтримати підприємства та не допустити зриву надання послуг мешканцям.

«Прозорість і підзвітність» звернулася з листом до поліції щодо перевірки дотримання громадою норм законодавства. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, ПДФО забезпечує понад половини доходів бюджетів громад області.