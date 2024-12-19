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Полтавську міськраду підозрюють в недбалості: не використали кошти ПДФО на підтримку критичної інфраструктури

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 155

 Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Полтавської міської ради. Підозру викликало невиконання норм статті 42 Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік», яка зобов’язує спрямовувати додаткові 4% надходжень із ПДФО на підтримку підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Що сталося

За даними аудиторів, Полтавська громада отримала 163 млн грн додаткових надходжень, що становить 30% від усіх таких коштів в області. Ці кошти мали бути спрямовані на допомогу комунальним підприємствам, зокрема водоканалу та теплоенерго, але міська рада не виконала цю вимогу.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на відсутність достатньої аргументації від міської ради щодо цього питання. Натомість обласна влада була змушена виділяти кошти з власного бюджету, щоб підтримати підприємства та не допустити зриву надання послуг мешканцям.

«Прозорість і підзвітність» звернулася з листом до поліції щодо перевірки дотримання громадою норм законодавства. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, ПДФО забезпечує понад половини доходів бюджетів громад області.

ПО ТЕМІ:

Перерозподіл ПДФО: як це вплине на бюджет Кременчука

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Прозорість і підзвітність ПДФО
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