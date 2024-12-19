Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на різдвяно-новорічні свята: графік

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 165

Українські поштові оператори опублікували свої графіки роботи на різдвяно-новорічні свята.

Нова пошта на своєму сайті опублікувала допис, де зазначено, що 25 грудня, на Різдво, відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком. У переддень Нового року пошта працюватиме орієнтовно до 17.00 (час може змінюватися залежно від відділення). А от 1 січня 2025 року не працюватимуть ані відділення, ані кур'єри.

Про роботу «Укрпошти» під час свят розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

Досить високе навантаження під цей час, але, тим не менш, ми намагаємось знайти баланс. Тому 24 грудня ми працюємо до 17.00. І 31 грудня ми працюємо до 17.00. 1 січня — вихідний, — сказав Смілянський.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану офіційні святкові та неробочі дні скасовано.