Лікарні Кременчука отримають понад 7 млн гривень на оплату харчування для пацієнтів

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 172

Кременчуцькі лікарні отримають від міста 7,7 млн гривень на оплату послуг харчування для пацієнтів. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету 19 грудня.

— Послуги, які не були оплачені НСЗУ (Національна служба здоров’я України — ред.) Тому що НСЗУ зменшила суми фінансування лікарень значно, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, у 2025 році МОЗ перевірятиме лікарні Полтавщини.