На Полтавщині внаслідок аварії загинула жінка

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 342

18 грудня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський в селі Вільшанка Лубенської громади Mercedes збив 67-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися два автомобілі: обидва водії отримали травми.