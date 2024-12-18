На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: обидва водії отримали травми

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18 грудня близько 6.30 на автодорозі Мала Рублівка — Полтава, поблизу села Надержинщина, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією поліції, зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, яким керував 49-річний водій, і Daewoo Lanos під керуванням 62-річного водія. Обидва водії отримали легкі травми.

На місці події поліціянти склали адміністративний протокол стосовно водія Volkswagen Passat за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна). Матеріали скерують до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, 16 грудня у Полтаві сталася ДТП, унаслідок якої постраждала пасажирка BMW X6.