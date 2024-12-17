У Полтаві в ДТП постраждала пасажирка кросовера: водій був нетверезим

16 грудня близько 00.30 на вулиці Чумацький шлях у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля BMW X6. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Hyundai Elantra під керуванням 29-річного водія зіткнувся з автомобілем BMW X6, за кермом якого перебував 39-річний водій.
У результаті зіткнення травми отримала 37-річна пасажирка BMW X6. Жінку каретою швидкої допомоги доставили у лікарню.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Hyundai перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчий підрозділ поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами.
Поліція з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, що того ж дня у Полтаві на пішохідному переході автомобіль збив жінку.
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