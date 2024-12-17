У Кременчуці патрульним попався нетверезий водій без прав

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 215 Коментарів: 1

16 грудня, близько опівночі, на вулиці Соборній у Кременчуці інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Fiat Doblo, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що 33-річний водій не має права керування транспортним засобом, і це правопорушення він вчинив повторно протягом року. Окрім цього, у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння:

запах алкоголю з порожнини рота;

нечітка мова;

неадекватна поведінка.

Водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

Патрульні склали на порушника кілька адміністративних матеріалів:

за ч.2 ст.130 КУпАП — керування у стані сп’яніння з відмовою від огляду повторно протягом року;

за ч.5 ст.126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування;

за ч.1 ст.122 КУпАП — невиконання вимоги дорожнього знаку.

За нічну зміну патрульні склали 4 протоколи на водіїв, які сіли за кермо напідпитку.