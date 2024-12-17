У Кременчуці патрульним попався нетверезий водій без прав

16 грудня, близько опівночі, на вулиці Соборній у Кременчуці інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Fiat Doblo, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час перевірки з’ясувалося, що 33-річний водій не має права керування транспортним засобом, і це правопорушення він вчинив повторно протягом року. Окрім цього, у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння:
Водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.
Патрульні склали на порушника кілька адміністративних матеріалів:
За нічну зміну патрульні склали 4 протоколи на водіїв, які сіли за кермо напідпитку.
Нагадаємо, що майже 800 нетверезих водіїв зупинили патрульні на дорогах від початку року.
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