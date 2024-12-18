На Полтавщині жінка сильно побила дитину

Поліція Полтавщини повідомила про підозру 39-річній жительці села Войниха Лубенського району. Жінку обґрунтовано підозрюють у спричиненні тяжких травм 11-річному хлопчику. Про це 18 грудня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Наразі фігурантці вручили підозру, і триває обрання їй запобіжного заходу.
Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Нагадаємо, що у Глобиному поліція розслідує побиття чоловіком 12-річного хлопця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.