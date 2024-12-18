Зіньківський виконком переплатив за світло понад 750 тисяч гривень: гроші в бюджет повернули

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 166

Виконавчий комітет Зіньківської міської ради переплатив за електроенергію понад 750 тисяч гривень: усі кошти у місцевий бюджет мають повернути. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у лютому 2021 року Зіньківський виконком уклав із харківським підприємством договір на постачання електроенергії. Згодом, із березня до грудня фірма ініціювала укладення ще 14 додаткових угод, у яких ішла мова про здорожчання вартості електроенергії. Протягом року ціна за світло зросла на 150%, а виконком безпідставно переплатив підприємству понад 750 тисяч гривень.

У зв’язку із цим Диканська окружна прокуратура ініціювала позов до харківської фірми щодо визнання недійсними додаткових угод та повернення переплачених коштів. Господарський суд у Харківській області задовольнив вимоги прокуратури: кошти підприємство зобов'язане відшкодувати.

Нагадаємо, нещодавно підприємство відшкодувало майже пів мільйона гривень у бюджет Лубенської громади внаслідок переплати за електроенергію місцевою лікарнею.



