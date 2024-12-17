Лубенська лікарня переплатила майже пів мільйона за електроенергію: гроші повернули у місцевий бюджет

Вчора, 22:00 Переглядів: 147

Лубенська лікарня переплатила за електропостачання майже пів мільйона гривень: усі кошти у місцевий бюджет повернули. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у 2021 році лікарня уклала із підприємством 5 додаткових угод на постачання електроенергії. У зв’язку із цим вартість електроенергії перевищила встановлений законодавством граничний розмір.

У зв’язку із цим Лубенська окружна прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Полтавської області, який його задовольнив. Як наслідок — підприємство повернуло до бюджету Лубенської громади майже 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Полтавщині судять керівницю одного із комунальних підприємств на Лубенщині за службову недбалість та переплаті за електроенергію майже 700 тисяч гривень.



