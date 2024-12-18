Кременчужан кличуть до картинної галереї на виставку зимових картин (афіша)

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Кременчужан та гостей міста запрошують до картинної галереї Наталії Юзефович на відкриття виставки живопису та графіки «Зимовий настрій». Про проведення заходу інформують організатори.

На виставці експонуватимуться близько 60 робіт художників із Кременчука, Горішніх Плавнів та Світловодська. Митці зобразили на своїх полотнах зиму в найрізноманітніших її проявах і з різним настроєм: безтурботна і м’яка, сувора і похмура, святкова та життєрадісна.

Відкриття виставки заплановане на четвер, 19 грудня. Початок о 14.00. Відвідати виставку та переглянути зимові картини можна щодня, крім понеділка, з 10.00 до 17.00. Експонуватимуться картини до 26 січня.

Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).

Вхід на виставку вільний.



