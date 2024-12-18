Полтавщина — у п’ятірці лідерів серед областей за кількістю залучення безробітних до відбудови країни

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Від області направлення на участь у програмі «Армія відновлення» отримали 22 тисячі осіб

Полтавська область увійшла до п’ятірки лідерів за кількістю залучених до відбудови країни безробітних. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби зайнятості.

Загалом до проєкту долучилися близько 215 тисяч осіб із 19 регіонів України. На зарплатню учасникам спрямували 1 мільярд 822 мільйони гривень.

Полтавська область опинилася на 5-му місці за кількістю залучених до відбудови учасників. Область відправила близько 22 тисяч заявок на участь у суспільно-корисних роботах.

Оплата за повний місяць роботи у проєкті «Армія відновлення» становить 12 тисяч гривень.

Детальніше дізнатися про проєкт та стати учасником «Армії відновлення» можна у місцевому центрі зайнятості або за посиланням.

Нагадаємо, протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.