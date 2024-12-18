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Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 99 злочинів

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 109

 

Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 274 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 1460 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 274 мали ознаки кримінальних правопорушень. 

Серед них: 

  • 27 крадіжок; 
  • 20 шахрайств;
  • 2 наркозлочини та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 99 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня інспектори патрульної поліції у Кременчуці зупинили автомобіль Fiat Doblo, водій якого був нетверезим та не мав прав на керування транспортним засобом. І це правопорушення він вчинив повторно протягом року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини злочини крадіжки шахрайство
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