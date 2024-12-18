За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 99 злочинів

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Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 274 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 1460 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 274 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

27 крадіжок;

20 шахрайств;

2 наркозлочини та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 99 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

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