Не пали своїх, «Спали» ФСБешника» — СБУ закликає повідомляти на її чатбот про спроби вербування

Вчора, 21:01 Переглядів: 136

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами.

Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій та терактів.

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— Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування — одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни! - ідеться у повідомленні СБУ.

Через чатбот «Спали «ФСБешника» можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Всі ці деталі допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.

— Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване нашими співробітниками, - запевняють в СБУ.

Служба безпеки України нагадує, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки — є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх. Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років! Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.

— Виконання доручень російських спецслужб — це робота в інтересах ворога, який зараз намагається знищити Україну. Такі дії гарантують не гроші, а реальний тюремний строк! Не пали своїх — «спали» ворога! Переходь у чатбот і повідомляй про спроби вербування! Разом зруйнуємо російські плани! — закликають в СБУ .

У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 16-річну студентку місцевого коледжу підозрюють у підпалі позашляховика військовослужбовця бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті. У серпні 2024 року дівчина через месенджер Telegram отримала пропозицію за винагороду підпалити автомобіль, яким користуються українські військові. Вона знайшла припарковану неподалік будинку автівку кольору «хакі», облила її легкозаймистою рідиною та підпалила. Свої дії неповнолітня знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати відео як доказ замовнику, для отримання грошей. Наразі триває слідство, кримінальну справу готують для передачі до суду.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

Минулого місяця СБУ затримало 26-річного жителя Кременчука, який шукав легкого заробітку і погодився на пропозицію щодо підпалу автомобіля. У Кіровоградській області затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, які потрапили на територію аеродрому та хотіли підпалити військовий гелікоптер. А на Черкащині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Жителя Кременчука судитимуть за підпал автомобіля українського захисника

Наприкінці жовтня СБУ затримало трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Минулого літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Зрадниця з Кіровоградщини, засуджена до довічного ув’язнення, навчалася та жила у Кременчуці

Восени минулого року 21-річну Ангеліну Д. з Кіровоградщини засудили до довічного ув’язнення за держзраду. Дівчина передавала російським військовим координати інфраструктурних та військових об'єктів. Зокрема координати електропідстанцій, військових частин, адмінбудівель та стратегічного мосту в Кременчуці. Слідство кваліфікувало її дії за двома статтями: держзрада в умовах воєнного стану та виправдання збройної агресії РФ. Як з’ясувалося, в ході судового розгляду справи, дівчина довгий час жила та навчалася у Кременчуці.