У Харкові затримали двох підлітків, завербованих спецслужбами РФ, за підрив вибухівки біля райвідділів поліції

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Обох 15-річних зловмисників завербували через Телеграм-канали, запропонувавши «легкі» гроші — за скоєння теракту їм загрожує 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників «по гарячих слідах». Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних жителів обласного центру — хлопець і дівчина. Російські спецслужби завербували їх через Телеграм-канали, запропонувавши «легкі» гроші.

Слідством встановлено, що зловмисники діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з РФ.

Так, для виконання «свого» завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку за детальною інструкцією, наданою куратором зі спецслужби РФ.

Зокрема, він начинив вибуховий пристрій металевими кульками, щоб вразити якомога більше людей та встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки, закладену російським агентом.

Потім кожен з підлітків самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції. Поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які російські спецслужби здійснили дистанційний підрив та зафіксували на відео їх наслідки. Внаслідок цих вибухів агресор сподівався посіяти панічні настрої та розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим підліткам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Попри юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

У Кременчуці неповнолітню підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця

Нагадаємо, у Кременчуці 16-річну студентку місцевого коледжу підозрюють у підпалі позашляховика військовослужбовця бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті. У серпні 2024 року дівчина через месенджер Telegram отримала пропозицію за винагороду підпалити автомобіль, яким користуються українські військові. Вона знайшла припарковану неподалік будинку автівку кольору «хакі», облила її легкозаймистою рідиною та підпалила. Свої дії неповнолітня знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати відео як доказ замовнику, для отримання грошей. Наразі триває слідство, кримінальну справу готують для передачі до суду.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Зрадниця з Кіровоградщини, засуджена до довічного ув’язнення, навчалася та жила у Кременчуці

Восени минулого року 21-річну Ангеліну Д. з Кіровоградщини засудили до довічного ув’язнення за держзраду. Дівчина передавала російським військовим координати інфраструктурних та військових об'єктів. Зокрема координати електропідстанцій, військових частин, адмінбудівель та стратегічного мосту в Кременчуці. Слідство кваліфікувало її дії за двома статтями: держзрада в умовах воєнного стану та виправдання збройної агресії РФ. Як з’ясувалося, в ході судового розгляду справи, дівчина довгий час жила та навчалася у Кременчуці.