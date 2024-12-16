На Полтавщині в пожежі загинув чоловік: поліція з'ясовує обставини

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15 грудня близько 10.30 у приватному будинку в селі Єрки Миргородської територіальної громади сталася пожежа, внаслідок якої загинув 69-річний власник будинку. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та рятувальники. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Для встановлення точної причини смерті його направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України — «Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини».

Причини пожежі та обставини трагедії з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, за кілька днів до цього у Миргороді під час пожежі в літній кухні загинув чоловік.